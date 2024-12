Barcelona sigue en caída tras derrota ante Atlético Madrid por 2-0

Un nuevo capítulo negro para FC Barcelona tras su reciente derrota ante Atlético de Madrid por LaLiga . los dirigidos por Ronald Koeman no la pasan nada bien en este inicio de temporada, ya que se alejan de los primeros lugares de la tabla y están complicados en su lucha por los octavos de final de la UEFA Champions League.

Ésta fue la ocasión de Joao Félix en los primeros minutos del partido entre Atlético de Madrid vs Barcelona.

44' ¡Ley del ex! Luis Suárez quedó mano a mano con Ter Stegen y definió con toda su categoría para el 2-0 de Atlético de Madrid sobre Barcelona.

45' Pitazo en el Wanda Metropolitano para vivir el complemento del partido entre Atlético Madrid vs Barcelona.

El encuentro se jugará a partir de la 2.00 p. m. en el horario peruano. Consulta la guía de horarios según tu ubicación. Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan este fin de semana en uno de los partidos más atractivos no solo de España, sino de toda Europa. Ambas escuadras saldrán con lo mejor de sus respectivos planteles para quedarse con los tres puntos que estarán en disputa.

Los de Ronald Koeman no la vienen pasando nada bien y las críticas no han cesado más allá de haber goleado 3-0 al Levante por la pasada fecha de LaLiga. El equipo 'culé' sigue siendo muy irregular y en la Champions League no ha sumado punto alguno al encajar dos derrotas al hilo.