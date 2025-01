Vía ESPN 2, Real Madrid vs. Granada EN VIVO: 0-0 PT

Real Madrid vs. Granada EN VIVO y ONLINE se enfrentan HOY domingo 21 de noviembre por la fecha 14 de LaLiga España 2021, en el estadio Nuevo Los Cármenes. Partido que se jugará desde las 10:15 a.m. de Perú (y seis horas más en España) y será transmitido a través de la señal de ESPN 2 y también estará disponible en Star Plus.