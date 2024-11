Carlo Ancelotti: “Nos faltó calidad en los últimos 30 metros”

Real Madrid vs. Cádiz no pasó del 0-0 y dejó ir dos puntos importantes en su lucha por estirar más la diferencia a su más cercano perseguidor, Sevilla . Su técnico Carlo Ancelotti lamentó el empate y sabe la liga va a costar más de lo que los aficionados podían pensar.

“No nos contagiamos del juego del Cádiz, lo intentamos hasta el final. Nos merecíamos los tres puntos, pero a veces no lo mereces, pero ganas. No teníamos espacios, nos dejaron por fuera y no teníamos fuerza para centrar. Pero hemos hecho muchas cosas bien. Tenemos que quedarnos tranquilos”, aseguró Ancelotti.