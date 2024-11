Real Madrid no pudo de local y empató 0-0 con Cádiz por LaLiga

Real Madrid empató 0-0 con Cádiz en la fecha 18 de LaLiga , pero a pesar del resultado, el equipo de Carlo Ancelotti sigue como líder absoluto del campeonato español. Un encuentro muy disputado fue el que se desarrolló en el Santiago Bernabeu, en el que prevaleció la supremacía del cuadro Merengue, pero que finalmente, no pudo concretarse con una victoria.

El futbolista no podrá ser partícipe de este encuentro por cuestiones sanitarias.

El equipo de Ancelotti es total dominador del encuentro. Cádiz no toca el balón.

A pesar de contar con la posesión, el cuadro Merengue no puede encontrar los espacios por las bandas por la buena posición de la defensa de Cádiz.

4' Madrid domina pero no es contundente

Vinicius Jr estuvo cerca de anotar el primero. El brasileño se junto con Benzema pero no pudo concretar su remate por una buena intervención de Cala.

El primer cobro no tuvo mucho peligro, pero volvió a consegui un nuevo tiro de esquina.

El Merengue consiguió nuevamente la posesión, pero no tiene fortuna al crear ocasiones.

Benzema sacó un centro dentro del área y el portero Ledesma rebotó el balón pero Vinicius no pudo llegar para concretar la jugada.

16' No puede ser

Real Madrid está intentando generar peligro por la banda de Vásquez, pero por ahora no logran transcender.

Real Madrid sigue sin generar peligro en el área de Cádiz. Hazard y Vinicius Jr no logran penetrar el ataque.

43' No trasciende sus ataques

47' NO CONECTÓ CON TODO

Mendy remató de derecha pero no tuvo dirección ni potencia.

El francés quedó solo contra Ledesma pero no pudo definir. De todos modos, la jugada quedo invalidada por estar en fuera de juego.

Benzema hizo la magistral pirueta pero no conectó el balón.

Fede Valverde le dio un pase de larga distancia al brasileño que desbordó pero no pudo concretar la jugada.

Hazard sacó un centro para el francés pero no tuvo temple para bajar el balón, ya que el defensor de Cádiz intervino para despejar el peligro.

El defensor desbordo por la banda derecha pero su centro no fue preciso y se fue lejos del campo.

71' Vásquez intenta pero no trasciende

El francés entró en el área de Cádiz y a la hora de sacar el remate, no pudo definir. Además, reclamó un penal que finalmente el juez no cobró.

75' BENZEMA NO SE LO PUEDE CREER

A pesar de estar muy cerca del área, el conjunto Merengue no logra tener una clara chance de gol.

78' No puede el Madrid

81' NO LE SALE AL GATO

Real Madrid vs. Cádiz EN VIVO, EN DIRECTO vía ESPN y Star Plus, juegan HOY domingo 19 desde el estadio Santiago Bernabéu, a las 03:00 p.m. en el horario peruana (09:00 pm en España). El cotejo es válido por la jornada 18 de La Liga Santander y podrás seguir las incidencias a través de la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS vía Líbero.pe.

El cuadro 'merengue' llega a este vital partido tras vencer al Atlético Madrid por 2-0 , la jornada pasada. Los 'Galácticos' no caen derrotados desde el pasado 3 de octubre del presente año.

Eso sí, Carlo Ancelotti no podrá contar con varios elementos de su plantilla, quienes dieron positivo al COVID-19: Marco Asensio, Rodrygo, Gareth Bale, Andriy Lunin y Marcelo. Luka Modric salió negativo en la contraprueba, pero al no haber entrenado en los días previos, el DT prefirió no hacerse problemas y dejó al croata fuera de la lista para que recupere su estado físico.