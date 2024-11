Real Madrid le ganó 2-0 al Atlético por LaLiga

Real Madrid vs. Atlético de Madrid

Ambos equipos lo buscan, pero no se abre el marcador.

14' Por ahora no hay goles

Carvajal no se midió y le cometió una fuerte entrada al delantero francés.

Buena llegada del Atlético de Madrid, pero Lemar no supo definir.

No hay reacción y el Madrid quiere la goleada.

Centro rasante de Mendy y Vinícius no llegó a conectar. Se salvó del tercero el Atlético de Madrid.

77' No llegó Vinícius

El juez no se hace problemas y le muestra la amarilla a ambos.

El choque entre Real Madrid vs. Atlético de Madrid es válido por la jornada 17 de la Liga Santander. El encuentro será transmitido para Sudamérica vía DirecTV Sports.

"Es un aspecto emocional que es jugar un derbi contra un gran rival... Está claro que esto va a poner más presión sobre los dos equipos, toda la afición siente de manera particular este partido pero para la tabla son tres puntos y es lo que tenemos que hacer, jugar para ganar los tres puntos y dar felicidad a nuestra afición", declaró Ancelotti en la previa.

