Carlo Ancelotti tras caída de Real Madrid: "Nos quedamos de vacaciones un día más"

Real Madrid no tuvo el comienzo esperado en el 2022. Cayó 1-0 en su visita al Getafe y su cómoda diferencia en la cima de La Liga puede verse afectado. Por eso mismo, después del encuentro en Getafe, el DT Carlo Ancelotti 'le metió una chiquita' en público a su plantilla.

"No hemos empezado bien la segunda parte de la temporada. No hemos jugado bien. No hay mucha explicación. Hemos regalado el gol con un jugador que habitualmente destaca mucho. Puede pasar y ha pasado", expresó 'Carletto'.