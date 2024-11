Laporta da la peor noticia del mundo a los hinchas de Barcelona sobre Haaland y Mbappé

Mientras que el atacante del PSG, quien tendría un acuerdo con el Real Madrid, también sería pretendido por Xavi debido a su juego. En esa línea, el presidente del Barcelona, Joan Laporta , señaló que ha recibido las condiciones económicas de ambos jugadores, pero que no las aceptarán debido al alto salario.

"El que tenga claro que quiera jugar en el Barça. El que tenga ganas de venir aquí. Hoy por hoy, ninguno de los dos me las ha transmitido. Lo que sí que me han llegado son unas condiciones económicas que en ningún caso aceptaremos", dijo Laporta en entrevista con 'RAC1'.

En ese sentido, Laporta también opinó sobre las situaciones contractuales de Mohamed Salah y Robert Lewandowski, quienes no renovarán sus contratos con el Liverpool y Bayern Múnich. "Son grandes jugadores. Todos los buenos futbolistas quieren venir al Barça. No precisaré nada de esto. No quiero ponerlo difícil", precisó.