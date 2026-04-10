- Hoy:
- Partidos de hoy
- Real Madrid vs. Girona
- Sporting Cristal
- Universitario
- Alianza Lima
- Perú vs. Uruguay Femenino
Canal confirmado para ver Sevilla vs. Atlético de Madrid por partido de LaLiga de España
Conoce dónde ver la transmisión del partido entre Sevilla vs. Atlético de Madrid por la jornada 31 de LaLiga EA Sports de España en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
Momento de un partido clave de LaLiga entre Sevilla vs Atlético de Madrid por la fecha 31 de LaLiga EA Sports de España en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. El cuadro colchonero viene de una importante victoria ante Barcelona por Champions League, lo que hace intuir que Diego Simeone reservará ciertos jugadores. Por su parte, los sevillistas tienen la obligación de ganar para alejarse de la zona baja de la clasificación.
¿Dónde ver Sevilla vs Atlético de Madrid?
La transmisión del partido entre Sevilla vs Atlético de Madrid por LaLiga se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, puedes sintonizarlo vía streaming en el aplicativo de Disney Plus a través de tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.
En España, el compromiso entre sevillistas y colchoneros se verán por los siguientes canales: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2, Movistar Plus+, Vamos 2.
- Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN, Disney+ Premium
- Brasil: Disney+ Premium, XSports
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2, Movistar Plus+, Vamos 2
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App
Atlético de Madrid buscará una victoria previo al duelo de vuelta ante Barcelona.
¿Cómo llega Sevilla y Atlético de Madrid?
Sevilla llega a este partido en el Sánchez Pizjuán encadenando cinco partidos consecutivos sin conocer de victorias: dos empates y tres derrotas. De hecho, su último encuentro fue una sorpresiva caída de 1-0 ante Real Oviedo en lo que era un choque directo por la zona baja de la tabla de posiciones.
Por el lado de Atlético de Madrid, consiguió un buen resultado en el Spotify Camp Nou ante Barcelona por la ida de los cuartos de final de la Champions League. Un 0-2 en campo ajeno que lo motiva de cara a la vuelta en el Metropolitano. En cuestión de LaLiga, los de Diego Simeone son cuartos y tienen imposible pelear el primer lugar de la tabla. De hecho, encadena dos derrotas consecutivas en el torneo español ante Real Madrid y Barcelona.
Sevilla vs Atlético de Madrid: fecha, día y hora confirmada
El partido entre Sevilla vs Atlético de Madrid se juega este sábado 11 de abril en el Estadio Sánchez Pizjuán a partir de las 14.00 hora peruana (21.00 horas de España).
No olvides revisar tu agenda deportiva
