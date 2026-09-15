¡Se abre el marcador! Golazo de Arda Güler tras gran remate de tiro libre: Real Madrid vence 1-0

En la sexta jornada de LaLiga, Real Madrid enfrentó a Elche en el Estadio Martínez Valero. El cuadro madridista logró abrir el marcador desde una pelota parada. Arda Güler tomó la responsabilidad en un tiro libre y con un sensacional remate de zurda anotó el 1-0 parcial ante los verdiblancos en esta noche de España.

Gol de Arda Güler en Real Madrid vs Elche

Arda Güler vuelve a ser titular en Real Madrid y demuestra con creces toda su capacidad para aportar con gol en cualquier partido que tenga el elenco blanco en LaLiga. El volante turco sigue firme en su fútbol y comienza a dar mayores argumentos para que José Mourinho lo considere dentro del 11.