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¡Se abre el marcador! Golazo de Arda Güler tras gran remate de tiro libre: Real Madrid vence 1-0

Arda Güler anotó el 1-0 de Real Madrid ante Elche con sensacional remate de tiro libre. El equipo de José Mourinho se adelanta en el marcador en condición de visita por LaLiga.

Diego Medina
Gol de Arda Güler en el 1-0 de Real Madrid.
Gol de Arda Güler en el 1-0 de Real Madrid. | Foto: DSports
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En la sexta jornada de LaLiga, Real Madrid enfrentó a Elche en el Estadio Martínez Valero. El cuadro madridista logró abrir el marcador desde una pelota parada. Arda Güler tomó la responsabilidad en un tiro libre y con un sensacional remate de zurda anotó el 1-0 parcial ante los verdiblancos en esta noche de España.

Gol de Arda Güler en Real Madrid vs Elche

Arda Güler vuelve a ser titular en Real Madrid y demuestra con creces toda su capacidad para aportar con gol en cualquier partido que tenga el elenco blanco en LaLiga. El volante turco sigue firme en su fútbol y comienza a dar mayores argumentos para que José Mourinho lo considere dentro del 11.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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