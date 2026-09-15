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¡Se abre el marcador! Golazo de Arda Güler tras gran remate de tiro libre: Real Madrid vence 1-0
Arda Güler anotó el 1-0 de Real Madrid ante Elche con sensacional remate de tiro libre. El equipo de José Mourinho se adelanta en el marcador en condición de visita por LaLiga.
En la sexta jornada de LaLiga, Real Madrid enfrentó a Elche en el Estadio Martínez Valero. El cuadro madridista logró abrir el marcador desde una pelota parada. Arda Güler tomó la responsabilidad en un tiro libre y con un sensacional remate de zurda anotó el 1-0 parcial ante los verdiblancos en esta noche de España.
Gol de Arda Güler en Real Madrid vs Elche
Arda Güler vuelve a ser titular en Real Madrid y demuestra con creces toda su capacidad para aportar con gol en cualquier partido que tenga el elenco blanco en LaLiga. El volante turco sigue firme en su fútbol y comienza a dar mayores argumentos para que José Mourinho lo considere dentro del 11.
¡Vamos al Circo!
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