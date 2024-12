"No te quiero": Reynoso rechazó la contratación de jugador proveniente del América

Según ha informado ESPN, el futbolista del América, Alonso Escoboza, fue ofrecido a la 'Máquina' tras no ser considerado por Santiago Solari para la venidera temporada en el campeonato charro.

El delantero llegó hacia un año y medio a las filas de las 'Águilas', sin embargo, nunca pudo asentarse en el equipo. Para el 'Indio', Escoboza no cuenta en sus planes, por lo que la directiva del América ha iniciado las gestiones para prestarlo.

No obstante, todo no sería felicidad. El mediocampista Ignacio Riveros sería una sensible baja. Su carta le pertenece a Xolos y tras haber cedido a préstamo, el club evaluaba vendérselo a Cruz Azul.