0
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones y resultados de la fecha 4 del Apertura
EN VIVO
River vs Vélez

Suspenden partidos del fútbol mexicano por ola de violencia tras muerte de 'El Mencho'

México vive uno de sus momentos más tensos luego de darse a conocer sobre el fallecimiento del narcotraficante 'El Mencho' este domingo 22 de febrero.

Jasmin Huaman
Fútbol mexicano suspende partidos tras violencia por muerte de 'El Mencho'.
Fútbol mexicano suspende partidos tras violencia por muerte de 'El Mencho'. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

La ola de violencia que se ha desatado en diversos lugares de México ha hecho que se llegue a suspender hasta seis eventos deportivos en Guadalajara. Las autoridades de dicho país han tomado sus precauciones y también aconsejaron a la ciudadanía a resguardarse en lugares seguro tras el fallecimiento de 'El Mencho', el narcotraficante más buscado del mundo.

Wilder Cartagena es jugador del Orlando City de la MLS

PUEDES VER: Wilder Cartagena vive duro momento en la MLS: volvió a lesionarse y puede ser de gravedad

Desde México se viene informando sobre la alarmante situación que generó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como 'El Mencho'. Unidades de transporte público y privados fueron siniestrados con el objetivo de bloquear caminos en diferentes puntos de Jalisco luego del operativo en el municipio de Tapalpa.

Jalisco

Ola de violencia tras muerte de 'El Mencho'.

Suspenden partidos del fútbol mexicano tras muerte de 'El Mencho'

La ola de violencia en el estado de Jalisco también ha impactado al mundo deportivo. Se anunció la suspensión de seis eventos que se iban a llevar a cabo el día de hoy debido a las balaceras y bloqueos que se registraron en las últimas horas y que pone en riesgo la vida de las personas. Los partidos que no se estarán llevando a cabo son:

  • Chivas Femenil vs América Femenil (Liga MX Femenil)
  • Tapatío vs. Tlaxcala (Liga de Expansión MX)
  • Caja Oblatos CFD vs Futbol Club Racing (Serie B Liga Premier)
  • El Águila vs. Charros Femenil (Liga Mexicana de Softbol)
  • Diablos Rojos Femenil vs Bravas de León (Liga Mexicana de Softbol)

Por otro lado, los partidos que se juegan por el Clausura de la Liga MX sí se mantienen con su programación habitual y no han sufrido mayores modificaciones. Los partidos programados para la nueva fecha son: Pumas UNAM vs Monterrey y Querétaro vs Juárez.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Canal confirmado para ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026

  2. Partidos de hoy EN VIVO, domingo 22 de febrero: programación y dónde ver fútbol online

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano