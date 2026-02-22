Suspenden partidos del fútbol mexicano por ola de violencia tras muerte de 'El Mencho'

La ola de violencia que se ha desatado en diversos lugares de México ha hecho que se llegue a suspender hasta seis eventos deportivos en Guadalajara. Las autoridades de dicho país han tomado sus precauciones y también aconsejaron a la ciudadanía a resguardarse en lugares seguro tras el fallecimiento de 'El Mencho', el narcotraficante más buscado del mundo.

Desde México se viene informando sobre la alarmante situación que generó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como 'El Mencho'. Unidades de transporte público y privados fueron siniestrados con el objetivo de bloquear caminos en diferentes puntos de Jalisco luego del operativo en el municipio de Tapalpa.

Ola de violencia tras muerte de 'El Mencho'.

Suspenden partidos del fútbol mexicano tras muerte de 'El Mencho'

La ola de violencia en el estado de Jalisco también ha impactado al mundo deportivo. Se anunció la suspensión de seis eventos que se iban a llevar a cabo el día de hoy debido a las balaceras y bloqueos que se registraron en las últimas horas y que pone en riesgo la vida de las personas. Los partidos que no se estarán llevando a cabo son:

Chivas Femenil vs América Femenil (Liga MX Femenil)

Tapatío vs. Tlaxcala (Liga de Expansión MX)

Caja Oblatos CFD vs Futbol Club Racing (Serie B Liga Premier)

El Águila vs. Charros Femenil (Liga Mexicana de Softbol)

Diablos Rojos Femenil vs Bravas de León (Liga Mexicana de Softbol)

Por otro lado, los partidos que se juegan por el Clausura de la Liga MX sí se mantienen con su programación habitual y no han sufrido mayores modificaciones. Los partidos programados para la nueva fecha son: Pumas UNAM vs Monterrey y Querétaro vs Juárez.