Pochettino tras derrota del PSG: “Tuvimos los mejores 30 minutos de la temporada”

Rennes ocasionó la primera caída del PSG en la Ligue 1 , pese a que el cuadro parisino lució en el once a sus mejores elementos como Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé y Ángel Di María, por lo cual en entrenador Mauricio Pochettino aseguró que se va "enojado" del compromiso.

En conferencia de prensa, el técnico argentino señaló que no está conforme con el resultado en contra (2-0) , sin embargo, aseguró que su plantel tuvo "los mejores 25-30 minutos de la temporada", y que el problema fue que no "anotaron" durante las oportunidades que generaron.

Frente a la consulta sobre un posible desequilibrio por tener a todas sus estrellas en la alineación, Pochettino manifestó que el marcador no tiene que ver con eso: "No creo que se pueda vincular el resultado a sistemas o jugadores en el campo, eso no debería condicionar el análisis".