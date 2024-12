Lionel Messi en el año clave de su carrera: ¿Qué retos le espera en 2022?

El '10' de la Selección Argentina inicia el año dando positivo al Covid-19, esto no amilana a Lionel Messi que se encuentra en Rosario junto a su familia y no podrá viajar hasta que de negativo. Sin embargo, el jugador de PSG no pierde de vista sus retos que tendrá este año y seguir prolongando su legado. ¿Será su año?