¡De la mano de Zidane! Prensa qatarí confirma a 'Zizou' como nuevo DT de PSG

PSG vuelve a recuperar la sonrisa luego de la catástrofe en la Champions League cuando cayó ante Real Madrid, el equipo parisino vive en constantes críticas por el rendimiento deportivo y el poco compromiso de algunos jugadores . Ahora el periodista qatarí con información precisa del club dejó un particular tweet.

Resulta que Mohamed Al Kaabi, periodista qatarí con información de PSG publicó un "Say yes" acompañado de un corazón y la foto de Zinedine Zidane con camiseta del club de París. Es bien sabido que en el club no andan contentos con Mauricio Pochettino y la eliminación contra los españoles habrían sentenciado su paso con el equipo. Todo es cuestión de horas para oficializar a 'Zizou'.