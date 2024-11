Hinchas del PSG 'lapidan' a su club tras goleada reciba por Mónaco: "Ahora somos de Marsella"

PSG cayó en el clásico francés ante Mónaco por un contundente marcador de 3-0 . Sin la presencia de Lionel Messi, el cuadro parisino no pudo en su visita en el Stade Louis, por lo que ahora deberá olvidar estos 90 minutos de amargura que no le permiten ser regular en la temporada.

Mediante las redes sociales, hinchas del PSG no perdonaron la derrota de su equipo ante su clásico rival. Un hecho que complica el clima entre aficionados y club, ya que ahora prefieren apoyar a otro plantel menos al que tienen por delante.

Hinchas del PSG critican al club tras derrota ante Mónaco.

De igual manera, hay hinchas que resaltan que Lionel Messi no puede ser catalogado ante esta derrota en la Ligue 1, ya que la "Pulga" no afrontó ningún minuto de este partido tras no estar en la lista de convocados.