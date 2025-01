Boca Juniors igualó 0-0 con Talleres de Córdova por la Liga Profesional Argentina

Boca Juniors y Talleres se enfrentaron por la fecha 4 de la Liga Profesional Argentina 2021 y el cotejo terminó siendo igualado en el estadio Mario Alberto Kempes. El cuadro dirigido por Miguel Ángel Russo fue el que más intentó, sin embargo, no logró romper el cerco defensivo del conjunto local. Luis Advíncula y Carlos Zambrano no tuvieron participación en el juego: el primero porque se espera su transfer, mientras que el segundo por decisión técnica.

33' Sández intentó llegar a un balón cruzado, pero no logra su cometido.

24' Weigandt intenta progresar por la banda derecha, pero no logra su cometido.

Los dirigidos por Miguel Ángel Russo no llegan de la mejor manera a este encuentro. En la fecha pasada sufrieron un duro golpe al caer 2-0 ante San Lorenzo, aunque no contó con muchos de sus titulares que no respetaron la burbuja sanitaria.