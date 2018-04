Universitario recibe a Sporting Cristal por la última fecha del Torneo de Verano

Universitario vs. Sporting Cristal EN VIVO ONLINE GOL PERÚ: Partido por el Torneo de Verano desde el estadio Monumental

Un partidazo tendremos esta tarde en el Monumental de Ate. Universitario abrirá las puertas de su casa para enfrentar al arrollador Sporting Cristal. El cuadro crema no está dispuesto a ver como le hacen la fiesta en su propia sala, por eso Pedro Troglio ha movido su habitual esquema. En el arco regresa la experiencia de Raúl Fernández luego de varias fechas.

En la defensa sale Benincasa para que Adán Balbín le tome la posta. El “Loco” Vargas es otro que pega la vuelta al once. Un verdadero peligro con la pelota parada. En la volante, Javier Núñez es la novedad y arriba Diego Manicero, quien se recuperó milagrosamente, hará dupla con “Chiquitin” Quintero.

En la vereda de enfrente, los rimenses también han recuperado a hombres claves en la oncena de Mario Salas. El goleador Emanuel Hererra regresa, al igual que Cazulo, Costa y Merlo.

Cristal tomará este duelo como una preparación de cara a la final del Torneo de Verano. No tiene nada que perder en la tabla, pero sí tiene mucho que saldar en la estadística, ya que la “U” es el único rival que no han podido tumbar en el año y además no les pueden ganar desde el año 2014. Un triunfo celeste hundirá a los merengues y ayudará a Troglio a hacer sus maletas.

Alineaciones probables:

Universitario: Fernández, Corzo, Velarde, Balbín, Vargas, Romero, Barco, Núñez, Vásquez, Quintero, Manicero

Sporting Cristal: Álvarez, Madrid, Merlo, Revoredo, Céspedes, Cazulo, Mejía (Lobatón), Calcaterra, Gómez, Costa, Herrera

Hora en vivo del Universitario vs. Sporting Cristal

Argentina: 5:30 p.m

Chile: 5:30 p.m.

Brasil: 5:30 p.m.

Perú: 3:30 p.m.

Colombia: 3:30 p.m.

Ecuador: 3:30 p.m.

Paraguay: 5:30 p.m.

Bolivia: 4:30 p.m.

Venezuela: 4:30 p.m.

Uruguay: 5:30 p.m.

México: 3:30 p.m.

España: 11:30 p.m.

CANAL: Gol Perú (014/ Movistar TV)

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo online el Universitario vs. Sporting Cristal?

Si quieres seguir en Internet el Universitario vs. Sporting Cristal, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.