Juan Carlos Oblitas: "No creo que Ricardo Gareca elija 35 jugadores"

Juan Carlos oblitas reveló detalles sobre las siguientes convocatorias que presentara Ricardo Gareca. El director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol ve complicado que el "tigre" convoque a 35 jugadores, Oblitas ve más factible que el número de convocados sea solo de 26 futbolistas.

"Para cualquier técnico de selección es difícil cambiar el equipo con el que uno ya viene trabajando y además clasifica a un Mundial. Creo que tendría que darse un hecho excepcional para que el técnico haga muchos cambios en el plantel. Algo que mucha gente no entiende hasta ahora es que a Rusia van 23 jugadores, y tres son arqueros", comentó Oblitas a BBVA WORLD.

El ex mundialista no cree que Gareca presente la lista preliminar con el máximo número de jugadores permitidos: "No creo que Gareca elija 35 jugadores, para mi la lista tendrá un máximo de 26 futbolistas", además dio a conocer el itinerario de la selección en los próximos días:"Vamos a empezar a entrenar desde el 9 de mayo con algunos jugadores. Hay futbolistas de equipos mexicanos que no juegan la liguilla final, entonces ya podrían integrarse a las prácticas", sentenció.

La lista preliminar de los seleccionados clasificados al mundial se presentará el 14 de mayo, lista que permitirá contar con 35 jugadores, para luego presentar la lista final de 23 futbolistas convocados el 04 de Junio.

EL DATO:

La "bicolor" hará su debut el 16 de junio, donde se medirá frente al seleccionado de Dinamarca.