Pablo Bengoechea se pronunció sobre la postergación del partido ante UTC

Pablo Bengoechea se muestra tranquilo, pues no le encuentra ningún inconveniente a la nueva postergación del encuentro ante UTC. Considera de que ahora llegará al clásico en iguales condiciones que Universitario de Deportes, que no juega esta mitad de semana ya que tiene todos sus partidos completos.

"Tomamos con calma el hecho de no jugar este miércoles ante UTC, porque el día 23 lo jugaremos sin ningún tipo de problemas. Nosotros estuvimos preparados para jugar este partido el 29 de julio, luego estuvimos listos para mañana (miércoles), pero también se postergó. Son cosas que no dependen de nosotros, no tratemos de buscarle la quinta pata al gato, quién soy yo para juzgar las decisiones que se toman. Ahora nos vamos a preparar para jugar el día sábado, esa es la realidad. Acá los partidos se tienen que jugar, solo cambia la fecha", fueron las palabras de Pablo Bengoechea en conferencia de prensa esta mañana.



No caben dudas de que esta nueva postergación no ha causado problemas en Alianza Lima. Al contrario, llegarán más descansados al clásico del fútbol peruano. Al igual que Universitario, tendrá ahora la misma cantidad de días para preparar el encuentro y llegar de las mejores condiciones posibles al choque. El sábado será un lindo encuentro y no te lo puedes perder.

Además, habló sobre la importancia que tiene el encuentro ante Universitario este fin de semana, ya que quieren ganar todo para seguir luchando el campeonato. "Nosotros respetamos a Universitario como rival, pero queremos seguir sumando victorias para ver si nos alcanza para campeonar en el Apertura. Esa ilusión no la hemos perdido".

Pablo Bengoechea asegura también que todo el plantel -a excepción de Mario Velarde y Gonzalo Godoy- está apto para el partido del sábado. Explicó qué tienen los jugadores que no participarán del encuentro: "salvo Velarde, que se viene recuperando, y Godoy, quien tuvo un problema en el partido ante San Martín y que por eso no salió en el segundo tiempo, los demás están aptos para el sábado. Esperemos que no ocurra nada en los entrenamientos", finalizó.