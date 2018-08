¡Exclusiva! Nicolás Córdova: “Dejaremos los últimos lugares”

Los “niños”, Juan Manuel Vargas, Alianza Lima y el clásico del sábado, la sanción y refuerzos, el descenso... Había mucho por preguntarle a Nicolás Córdova que aceptó un mano a mano con LÍBERO y respondió de todo. Sin guardarse nada.

¿Se comtempla ser defensivo, asumiendo la realidad, ante Alianza?

Yo siento que el fútbol tiene momentos que hay que interpretar. Francia tuvo la gran capacidad de interpretar el Mundial de manera perfecta. El fútbol está yendo a una interpretación a los momentos que te entrega el partido y no a una propuesta sistemática. Y el que interprete mejor se termina llevando el partido.

PUEDES VER: Sporting Cristal se pronunció sobre posible fichaje de Beto da Silva por Alianza Lima

Entonces, ¿cómo interpretar a este Alianza con refuerzos y que llega jugando muy bien?

Hay varias cosas que se preparan tácticamente, induciendo a hacer cosas. Sabemos que tienen jugadores de buen pie, determinantes arriba, que tienen un gran refuerzo como Affonso, que atrás en defensa tienen lesiones y ventas. Hemos visto los últimos partidos de Alianza. Estudiamos los últimos seis, siete partidos. Rival duro, de mucho trajín físico.

¿Le generó algo que Alianza Lima no juegue ayer su partido pendiente ante UTC?

No voy a hacer ningún comentario sobre ese tema, me puedo meter en una camisa de once varas. No entiendo porqué no juega, pero son las reglas del fútbol peruano. Prefiero no opinar, no da. Le dije el otro día a mis jugadores, juegue Alianza o no, tenemos que estar listos.

¿El descenso es un tema que se toca en Universitario?

Claro, efectivamente. Estamos en una posición ahí, donde hay varios equipos. Somos seis creo.

NO TE LO PIERDAS: Torneo Apertura 2018: Así quedó la tabla de posiciones tras los partidos pendientes

¡Y el hincha se asusta con eso!

Todos, al final es inevitable. Pero esto es trabajo. Acá uno no sale con una varita mágica, esto es trabajo y más trabajo.

Una frase de los hinchas es que un grande nunca desciende. ¿Lo tiene claro?

Pretendemos alejarnos de los últimos lugares. Vamos a jugar el sexto partido y no hemos encontrado a algún equipo que esté menos de la octava posición, salvo Boys, y con poco tiempo de trabajo. Ahora tenemos otro partido con un equipo que está arriba.

Su frase sobre los niños y jugadores de experiencia, levantó polvo. ¿Qué decir?

Niños para nosotros son jóvenes, no es nada para menospreciar. No podemos pretender jugar con 7 u 8 jugadores de 20 años. La presión es muy grande. Por ahí alguien dijo que andaba llorando y no andaba llorando. Solo hago una valoración de la realidad. No quemaré a nadie. Yo creo que cuando se suben jugadores tiene que ser cuando estén listos para quedarse.

¿Vargas cuándo estará bien, tiene sobrepeso?

Físicamente está mucho mejor que cuando llegamos. Al inicio le costaba moverse. Ahora está bien, corriendo. Sí (tiene sobrepeso), no hay que ser muy estudioso en el tema. Él lo sabía también. Los técnicos pueden proponer muchas cosas, pero en este caso los jugadores tienen que querer. En este caso, Juan ha querido.