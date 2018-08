¿Seguirá en la Selección Peruana? Nolberto Solano se luce con Rafa Benítez en entrenamiento de Newcastle

Una de las grandes incógnitas en la Selección Peruana, tras la renovación de Ricardo Gareca, es si seguirá Nolberto Solano como asistente técnico en el segundo ciclo del argentino.

Porque mientras Ricardo Gareca ofrecía una conferencia de prensa en la Videna junto a Sergio Santín y Néstor Bonillo tras renovar su vínculo con la Selección Peruana, Nolberto Solano se encontraba en el otro lado del mundo, precisamente en Inglaterra.

Y es que Nolberto Solano aprovechó sus vacaciones para visitar el centro deportivo del Newcastle, club donde es ídolo, y donde se le pudo ver conversando en el entrenamiento con el venezolano Salomón Rondón y el DT Rafa Benítez.

👀 Take a look behind the scenes at today's training session, as @salorondon23 and Yoshinori Mutō prepared for Saturday's game against @SpursOfficial and @nobbysolanouk4 paid a visit to United's Benton base. #NUFC pic.twitter.com/7IHCSNCh0H