Administrador de Universitario asegura que hay presupuesto para 3 refuerzos de nivel

Universitario de Deportes recibió este sábado la buena noticia de parte de la FPF de acogerse al nuevo régimen especial de la institución, por lo cual ya podrá contratar jugadores para reforzar el primer equipo de cara al Torneo Clausura.

Tras confirmarse esta noticia, el administrador de Universitario, Carlos Moreno, conversó con Radio Ovación y contó algunos detalles del régimen especial de la FPF: "Esta norma lo que nos permite es acogernos a este régimen especial y, a partir de ese acogimiento, se suspende la sanción que no nos permitía contratar. Calculo que en esta semana entregaremos la solicitud y la Federación tiene 48 horas para resolver. Espero que todo quede solucionado en el transcurso de la semana".

También comentó que la llegada de refuerzos no afectará en nada la economía de Universitario: "Nosotros tenemos un presupuesto que ha sido aprobado por la Comisión de Licencia de la FPF, y dentro de ese presupuesto, queda un importe que permitiría contratar jugadores, obviamente respetando dicho presupuesto".

Para finalizar, Carlos Moreno aseguró que es muy probable que se contraten 3 jugadores con dicho presupuesto de cara al Torneo Clausura: ¿Cuántos refuerzos llegarían? No me gustaría hablar de un monto exacto, por un tema de reserva y presupuesto. Si los jugadores no son de monto elevado, entonces alcanzaría para tres".