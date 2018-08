¡Con la sangre caliente! Mauricio Affonso aun palpita el título del Torneo Apertura

Mauricio Affonso sigue haciendo goles y confirmando que su aporte será fundamental en la lucha por alcanzar cada uno de los objetivos. Su categoría como delantero lo grafican los números, su labor y el sacrificio dentro del campo.

En cinco compromisos hizo tres goles. Dos de cabeza, -uno de los cuales fue en un clásico- y una volea con el pie izquierdo. El “Flaco” es de esos “9” que, de titular o suplente, resuelve. Esa también es una medición de su estirpe, jerarquía y fortaleza como futbolista.

Huancayo, por citar ejemplo, lo vio ingresar a los 77’ y ocho minutos después ya gritaba a lo loco un nuevo gol de cabeza. Pablo Bengoechea lo envió al campo asegurando primero a dos carrileros de servicio justo para explotar su juego aéreo.

Affonso cumplió, perfecto en su rendimiento, sin embargo, Alianza no ganó (empató 1-1 con Huancayo) y complicó su ruta al título del Torneo Apertura. Alianza juega el jueves con UTC el partido por la fecha 9 y no cabe otro resultado que ganar si quiere continuar prendido al sueño, pues, al fin y al cabo, soñar no cuesta nada.

Igual, el panorama es difícil. Así derrote al UTC y en la final a Binacional, Sporting Cristal, el líder con cinco puntos más, será campeón su supera al Sport Rosario en su estadio.

De todos modos, en el fútbol puede ocurrir cualquier cosa y lo único que mantendrá viva la ilusión por campeonar es ganar todo. Para ello, el aporte del uruguayo Mauricio Affonso es clave. Alianza, con su tanque, va a dar pelea hasta el fin.