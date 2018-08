¡Va por el golpe! Ricardo Gareca alista los amistosos de la Selección Peruana en septiembre

Firmada su renovación con la “sele”, el “Tigre” trazó sus objetivos y no descansará hasta cumplirlos. Demostrarle al mundo que Perú no tuvo un crecimiento efímero es prioridad, por eso se está encargando de analizar, estudiar -con estadísticas- y ver vídeos de Holanda y Alemania.

El primer escollo que se le presenta con la Blanquirroja será el 6 de setiembre ante Holanda en la capital de ese país. El principal temor quizá pase por lo que pueda hacer Wesley Sneijder, quien ese día le dirá adiós a la “Naranja Mecánica” luego de 15 años de fútbol.

Los “Tulipanes” no clasificaron al Mundial de Rusia, pero eso no quiere decir que no tengan jugadores de primer nivel. Babel, Depay, Wijnauldum, Van Dijk y Strootman son algunos de las estrellas que brillan en el cielo de la popular “Oranje”.

El termómetro más fuerte será el que se juegue tres días después ante Alemania. Los tetracampeones del mundo, pese a ser eliminados en fase de grupos en Rusia, tienen credenciales de sobra para destrozar a cualquier selección.

La principal virtud teutona pasa por su volante comandada por Toni Kroos, Sami Khedira, Mesut Ozil y el propio Leroy Sané, quien regresaría a su “sele” tras no ser tomado en cuenta para la justa mundialista.