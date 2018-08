Universitario lidera el top 10 de partidos con más asistencias en el año [FOTO]

Universitario de Deportes es mas grandes que sus problemas. Esta frase cobra más fuerza que nunca, luego de que este día lunes el periodista y estadístico deportivo, Enrique De La Rosa, publicará en su cuenta de Twitter la lista al detalle de los 20 partidos que mas hinchas llevaron a los estadios.

UNIVERSITARIO, EL QUE MAS GENTE LLEVO

En dicha lista, Universitario metió 8 encuentros con mayor cantidad de asistencia durante el año. El partido que lidera este ranking fue el clásico de la fecha 12 del Torneo Apertura jugado en el Estadio Nacional con un total de 30,357 personas.

El segundo encuentro que mas hinchada llevó, fue también el clásico del fútbol peruano jugado en el Estadio Monumental, en febrero de este año, donde la U llevó 29,280 espectadores. La tercera posición de esta lista también la protagoniza Universitario, en la fecha 11 del Torneo Apertura cuando enfrentó a Sporting Cristal con la presencia de ambas barras.

Este dato no pasó desapercibido por el Gerente de Comunicaciones de Universitario, Carlos Univazo, quien también en su cuenta de Twitter citó este ranking y aseguró que no esta nada mal meter 8 partidos de los primeros once para el cuadro crema.

Una vez más queda demostrado el amor incondicional de la hinchada de Universitario en los malos momentos. Con un equipo sumergido en la crisis institucional y deportiva, el pueblo ‘crema’ sigue apoyando a pesar de los malos resultados en la cancha