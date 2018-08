John Galliquio sobre Universitario: "No soy caro, pero tampoco me van a tirar un sencillo" [VIDEO]

John Galliquio opinó sobre diversos temas que relacionan actualmente a su 'viejo amor', como es Universitario de Deportes y fue claro para enfatizar algo que seguramente caerá muy mal en el ambiente del club o los fanáticos 'cremas'. Fue muy frontal para afrontar algunas consultas.

Gol Perú conversó con el ex futbolista de Racing Club y dejó diversos titulares para la posteridad. Se le consultó sobre su actualidad deportiva, 'Tyson' señaló que 'está en forma' para jugar donde quiera y lo quieran precisamente, con esto marcó la cancha por si Universitario de Deportes lo quiere como su jugador 'referente'.

“No tuve una buena experiencia en Serrato y estoy esperando alguna posibilidad para terminar el año bien. Siempre he estado en forma y entrenándome. Todavía quiero jugar este año y después analizaré cómo me siento para el próximo”, precisó Galliquio cuando se le preguntó su contrato con el ex equipo de segunda división.

Ahora, dentro de lo polémico que pueda resultar unas declaraciones, John Galliquio cuando se le preguntó por lo económico precisó: "Yo estoy listo para entrenar y jugar, no soy caro, pero tampoco barato, no me voy a tirar por un sencillo, a estas alturas de mi vida -nunca lo hizo- no me voy a poner las rodilleras en mi retiro'.

El último equipo de John Galliquio fue Willy Serrato de la Segunda División del fútbol peruano.

