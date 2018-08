Nicolás Córdova: "La diferencia es que los equipos de arriba tienen un recambio superior al nuestro" [VIDEO]

Un nuevo reto está por presentarse este sábado para el técnico chileno Nicolás Córdova: el sábado 1 de septiembre se medirá ante Melgar en el Estadio de la Univiersidad Nacional San Agustín (UNSA) por la primera jornada del Torneo Clausura 2018.

"Las pocas fechas que hemos estado, con el poco tiempo de trabajo hemos logrado generar una pequeña diferencia y alcanzar a algunos equipos que estaban lejos cuando llegamos. Seguramente, hay cosas que se han hecho muy bien y otras por mejorar, sin duda. Se puede trabajar con tranquilidad cuando obtienes puntos".

Córdova tendrá a disposición a Pablo Lavandeira y Germán Denis para el choque ante el elenco dirigido por el colombiano Hernán Torres. El estratega sureño se refirió sobre el atacante argentino.

"Lo veo (a Denis) bastante bien. La semana pasada no trabajó con nosotros porque estábamos preparando el partido. Ya se integró con los que no jugaron, quienes hicieron trabajo con balón. De no tener ningún inconveniente podría estar. Veremos en qué condiciones puede llegar para el partido ante Melgar", expresó.

Los casi 2 mil 400 metros sobre el nivel del mar (2,335 msnm) no es un mito para Córdova, sin embargo, confesó que se concentran más en elaborar una estrategia que en la propia adversidad geográfica. Además, consideró que FBC Melgar es uno de los candidatos a conseguir el Clausura 2018.

"No le damos mucha importancia a la altura porque es algo que no podemos cambiar. A menos que te vayas 25 a 30 días, no te podrás aclimatar. Tratatamos de generar estrategias como la que hicimos en Huaraz: se tradujo en el juego pero no en el marcador. A pesar de la altura, (Melgar) se ha reforzado muy bien. Creo que es un serio candidato para el Clausura".

"Si nuestros jugadores dejan de lado el ego y entienden que las formaciones se hacen en función a ganar no debería de haber problemas. Obviamente es mucho mejor tener cuatro o cinco extranjeros de nivel porque te eleva la competencia porque, además, creo que la diferencia entre los equipos de más arriba y nosotros era un recambio superior que tenían respecto al nuestro", concluyó.

EL DATO

Nicolás Córdova es el segundo entrenador más joven (39 años) del Torneo Descentralizado 2018. El galardón al más joven se lo lleva en técnico de la Academia Cantolao, Guillermo Estéves, quién tiene 32 años. Mientras que el más veterano es el estratega de Ayacucho FC, el uruguayo Mario Viera quién suma 58 calendarios.