¡Fuerza, hermano! Arquímedes Figuera víctima de ataques racistas tras su expulsión ante Melgar

Podrán criticar su expulsión, su acción o su forma de juego, pero insultar sus orígenes conociendo el calvario que atraviesan sus compatriotas venezolanos, es imperdonable para el volante Arquímedes Figuera.

Y es que el “Camuro” no perdonó las ofensas xenófobas que recibió tras su expulsión en el estadio de la UNSA. A través de su cuenta en Instragram, reveló el tormentoso episodio que vivió en carne propia.

“No me avergüenzo de ser venezolano. Me siento orgulloso de dónde vengo y si tengo que vender arepas, como me dicen en los insultos, lo hago”, dijo el llanero, quien de inmediato recibió el respaldo a través de “likes” por parte de sus compañeros e hinchas de la “U”.

Si bien Figuera no pudo controlar sus impulsos tras el codazo que le propinó al volante arequipeño Alexis Arias, perjudicó en lo futbolístico a su equipo. En igual número de hombres, la “U” iba ganando 1-0 y terminó perdiendo 2-1. En el mismo estadio arequipeño, malos hinchas lo insultaron y en las redes le “dispararon”.

En respuesta, Figuera recibió el respaldo de los jugadores cremas, quienes a su llegada de Arequipa justificaron su expulsión como calentura del compromiso, propia del fútbol.