Venezolanos en Perú: Árbitros profesionales dirigen en la Copa Federación

Los ciudadanos venezolanos escaparon de su país buscando nuevas oportunidades. Buscando sueños. El Perú los ha recibido con los brazos abiertos. Los vemos en negocios, restaurantes, en los micros, en las esquinas, discotecas y hasta donde uno menos imagina. Y no pasó mucho tiempo para verlos trabajando en el fútbol peruano.

Es el caso del árbitro Randy Torrealba Sánchez, de amplia trayectoria profesional en la primera división de Venezuela. Hasta hace poco dirigió encuentros en los que participaron reconocidos jugadores llaneros como los internacionales Juan Arango y Renny Vega.

“La terrible situación que vive Venezuela me obligó a emigrar. Primero fui a Panamá, pero solo estuve cinco meses porque me di cuenta que no es un país futbolero, entonces tomé la decisión de viajar al Perú, donde hasta ahora gracias a Dios me está yendo bien dirigiendo en Copa Federación, Fútbol 7 y Fulbito”, señaló Torrealba a LÍBERO.PE

Randy es padre y madre de dos hijos. Su esposa falleció de un paro respiratorio en el 2011. El arbitraje es su principal fuente de ingresos para mantener a sus pequeños. Y sabe que en Perú, para ejercer este oficio, hay que tener mucha fortaleza mental. A la primera caída, tarjeta roja a la depresión.

“El público y también algunos jugadores a veces me dicen venezolano muerto de hambre regresa a tu país y muchas cosas feas, pero tengo experiencia para manejar este tipo de situaciones incómodas”, confiesa.

Los Olivos es el distrito limeño donde reside Randy Torrealba. Su buen carácter y su sencillez lo han convertido en un personaje muy querido en la zona de Huandoy. Y en el ambiente del arbitraje peruano, ha hecho buena amistad con Diego Haro, Víctor Ráez, Steven Atoche, Michael Orué, entre otros.

Torrealba asegura que su país volverá a ser el mismo de antes y muchos de sus compatriotas regresarán para renacer de la mano de sus familiares. “Y allá nosotros recibiremos a todos los que quieran ir porque somos latinos”.