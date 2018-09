Emanuel Herrera alcanzó récord del "Chino" Ximénez y ahora va por el de Esidio

Hombre récord. Atrás quedaron las épocas de Bonnet, de Ximénez, de Ávila... Emanuel Herrera se hizo camino propio en un puesto con una valla tremendamente alta. Aunque en nuestro fútbol no es nada habitual, el "9" ya lleva los mismos que el "Chino" Ximénez: 32 pepazas en 8 meses desde que comenzó el Descentralizado.

De cabeza, con la zurda, de larga, media distancia, de tiro libre... para todos los gustos y colores. De las 32 'pepas', 5 fueron pateadas de penal. Herrera es capaz de anotar 1 gol cada 83.2 minutos así como tener una efectividad del 56.2% en sus remates. Es decir, de cada 10 remates al arco, al menos 5 terminan en gol para el argentino.

Pero el buen momento del argentino no es una cuestión meramente individual. Sporting Cristal, de la mano de Mario Salas, se encargó de crear un sistema de acompañamiento: Gabriel Costa, Flavio Gómez, Marcos López, Horacio Calcaterra, jugadores que alimentan el ataque y nutren la habilidad de gol de Emanuel. Con ellos, la posibilidad de que haga un gol aumentan a 90%. El récord de Esidio -quien anotó 37 tantos en la temporada 2000- está a un tiro de ser superado.

Con los play off en los bolsillos, Sporting Cristal empieza a pensar en la Copa Libertadores 2019. La estadía de todos para el próximo año no se puede asegurar, pero sí de los que Salas cree indispensables, y Emanuel, encabeza la lista. Eso sí, retenerlo no será fácil pues su habilidad empieza a llamar la atención del exterior. Definitivamente.

EL DATO:

Además de los 32 en el fútbol peruano, Emanuel Herrera contabiliza 35 goles con Sporting Cristal en el 2018. Los otros 3 se los convirtió a Lanús, por la Copa Sudamericana.