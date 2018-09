Juan Carlos Oblitas sobre la posible convocatoria de Lapadula: "Es italiano" [VIDEO]

El director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas, no entró en rodeos y descartó tajantamente la posible convocatoria del delantero del Genoa de la Serie A de Italia, Gianluca Lapadula, a la selección peruana.

"Lapadula es italiano. Para poder jugar por la selección (peruana), él tiene que venir a trabajar seis meses acá y recién ahí tramitar sus papeles. ¿Lo va a hacer? No. Entonces, ya no se ha vuelto a tocar el tema", explicó Oblitas en declaraciones a América Deportes.

El 'Ciego' también se refirió sobre Renato Tapia a quién su club, el Feyenoord de la Primera División de Holanda, a través de sus redes sociales ya lo incluyó en la lista de viajeros del 'Tigre' Gareca. "Yo creo que ahí se adelanta. Creo que no han leído bien la carta. Nosotros sabíamos que algún club iba a hacer eso, espero que esté Renato porque es un jugador habitual".

Back in the squad of Peru 👉 @renatotapiac! 😀



🇵🇪 🆚 🇨🇱 (12-10)

🇺🇸 🆚 🇵🇪 (17-10) #Feyenoord pic.twitter.com/87qIKhCpi3