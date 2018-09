¿Poco diálogo? Jean Pierre Rhyner "dejó en visto" a la Federación Peruana de Fútbol

@marcogiovannic



Jean Pierre Rhyner tiene todas las condiciones para jugar en la selección. Es joven (22 años), aguerrido en la defensa, temperamental. Su experiencia en el fútbol europeo puede ser de mucha utilidad en la bicolor, pero sus cuestionables actitudes lo habrían sacado de la lista.

LÍBERO.PE sabe de buena fuente que Ricardo Gareca se contactó con el defensor en más de una oportunidad. Rhyner le expresó su deseo de formar parte del proceso. Después no volvieron a conversar porque la comunicación fue derivada a los directivos de la Federación Peruana de Fútbol para gestionar el cambio de asociación en la FIFA.

La FPF brindó asesoría para que Rhyner pueda tramitar su habilitación, tomando en consideración que ya había disputado partidos amistosos con la Sub 21 de Suiza. Así lo confirma la carta que FIFA envió a San Luis el pasado 21 de agosto.

“Hemos tomado nota que el jugador Jean Pierre Rhyner, que aparentemente posee las nacionalidades de Suiza y Perú y que supuestamente ya jugó para el/los equipo(s) representativo(s) de Suiza, ha decidido representar a su federación en el futuro”, señala el documento de Zúrich.

Asimismo, la FIFA solicitó los siguientes documentos adicionales para continuar con los trámites:



1. Un listado oficial emitido por la Asociación de Fútbol de Suiza (ASF-SFV) que enumere todos los partidos en los que el jugador haya jugado para sus equipos representativos (integralmente o parcialmente), de cualquier categoría de edad, en el marco de una competición oficial. En este sentido, la Asociación de Fútbol de Suiza (ASFSFV) tendrá que especificar si el jugador mencionado fue efectivamente alineado en los partidos en cuestión y tendrá que especificar la categoría de los partidos (oficial y/o amistoso).

2. Una confirmación oficial emitida por la Asociación de Fútbol de Suiza (ASF-SFV) que el jugador en cuestión nunca disputó un partido internacional “A” (integralmente o parcialmente) para dicha federación en el marco de una competición oficial.

3. Un certificado expedido por la autoridad competente que indique la fecha desde la cual el jugador Jean Pierre Rhyner posee la nacionalidad peruana acompañado por una copia de la ley correspondiente.

4. Una copia del pasaporte suizo del jugador en cuestión.

5. Una copia del pasaporte peruano del jugador en cuestión.



​​En efecto, Rhyner había decidido jugar por la selección peruana y cumplió con presentar la solicitud de cambio de asociación. Pero, ¿qué pasó después? ¿por qué dio marcha atrás y ya no quiere defender la blanquirroja?

Este diario pudo conocer que la familia del futbolista le recomendó no renunciar a Suiza con la seguridad de que allá sí podrá ser convocado, seguridad que no se la garantizó Gareca –porque no es su estilo- y tampoco la directiva de la FPF.

La última vez que la FPF se comunicó con el defensor fue el martes 21 de agosto. Le adjuntaron la carta de la FIFA, precisando que el tema no se revolvería tan rápido como se presumía, pero con la esperanza de que fallarán a favor porque cumple con todos los requisitos. Finalmente, le pidieron que se reúna con su representante para juntar la documentación oficial que solicitaban en Zúrich

Rhyner no volvió a responder los mensajes. El futbolista “dejó en visto” a los funcionarios de San Luis y luego anunció, a través de sus redes sociales, que no jugará por la selección peruana “por el poco diálogo con la FPF”. Sorpresa y desilusión total porque la Federación en todo momento estuvo comprometida con él.

Como era de esperarse, esta actitud no cayó nada bien en la Videna. “Consultamos con el comando técnico y nos han informado que (Rhyner) no ha comunicado su decisión a nadie, lo vamos a dejar ahí”, nos indicó una fuente de San Luis.

El jugador del Grasshopper de Suiza borró sus publicaciones que supuestamente habrían sido redactadas por un pariente sin su consentimiento. La inmadurez, la falta de tino y la poca seriedad, también lo borraron de la selección.