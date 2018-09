Fox Sports calificó de inverosímil el blooper en el Melgar vs Sport Rosario [VIDEO]

El fútbol siempre deja cosas por las que un jugador destaca por encima de los demás, pudiendo ser alabados por una gran jugada o ser criticados por un error. La tarde de ayer, en la Jornada 5 del Torneo Clausura, John Tapia se llevó toda la atención a nivel nacional e internacional, pero por un terrible blooper cometido cuando defendía a Sport Rosario.

La jugada se dio a los 37 minutos de juego, en la visita a Melgar. Un ataque de Bernardo Cuesta parecía no generar peligro, pues el mencionado Tapia tenía el balón de frente para despejarlo y terminar con la jugada, pero, para sorpresa de todos, solo pateó al aire. La pelota terminó ingresando al arco, a pesar de que Paulo Goyoneche intentó salvar en la línea.

Como era de esperarse, esta jugada traspasó fronteras y la cadena Fox Sports, en su programación para México, comentó lo sucedido a su estilo, de forma curiosa. “El delantero recupera el balón. El portero sale a achicar y la pelota sale rebotada. Gracias a Dios ahí está el defensa... NOO, es broma, jajaja. ¡Qué clase de blooper es este!”.

El periodista Aldo Sánchez, quien realizaba la narración de lo ocurrido, finalizó: “El arquero ya había hecho lo más complicado, pero su compañero abanicó el aire. Su compañero no alcanzó el esférico. De los dos defensas no se hace uno. Hay que ponerse a practicar urgentemente, con cabe duda”. Sin duda, John Tapia no será olvidado fácilmente.