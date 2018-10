Universitario vs Unión Comercio: Wilmer Aguirre anota el 1-0 sobre los 'cremas' tras error en salida [VIDEO]

En el Torneo Clausura, Universitario enfrenta a Unión Comercio en partido reprogramado por la Jornada 5. El conjunto 'Crema' la obligación de conseguir los tres puntos para salir de la zona de descenso, justo ante el rival directo en esta zona, en la recta final de la temporada 2018.

A pesar de las intenciones, Unión Comercio se encargó de dar el primer golpe en el partido, solo a los 20 minutos de haberse iniciado el cotejo. La jugada nació cuando la 'U' intentaba una salida limpia, por bajo y con el balón dominado, pero un error en un pase terminó costando caro a los de Ate.

Enmanuel Páucar tenía el balón en tres cuartos de cancha e intentó habilitar a Aldo Corzo, por la derecha. El esférico no llevó la potencia ni la dirección correcta, lo que fue aprovechado por Wilmer Aguirre, quien se adelantó a la jugada y partió a toda velocidad en busca del arco rival que defiende Patrick Zubczuk.

El 'Zorrito' no lo pensó dos veces y se acomodó para su pierna derecha. Antes de llegar al borde del área, el ex Alianza Lima envió un latigazo al primer palo, el cual no pudo ser detenido por el portero. De esta forma, Unión Comercio, de visita, ya le sacaba ventaja a Universitario en busca por salir del descenso.