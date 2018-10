Selección peruana: ¿Raúl Ruidíaz es el nuevo Claudio Pizarro?

Marco Giovanni Cabrera

El 1 de junio del 2011, Raúl Ruidíaz debutaba en la selección absoluta ante Japón en la copa Kirin. Sergio Markarián, técnico en ese momento, lo mandó al campo en reemplazo de Jefferson Farfán porque tenía un futuro prometedor.

Hoy, siete años después, Raúl sigue bajo la sombra de la “Foquita”. De hecho, ante Chile y Estados Unidos jugó 180 minutos consecutivos en su lugar, pero no pudo convertir. Falló dos clarísimas contra un novato Fernando de Paul que se estrenaba en “La Roja” y, ante los americanos, simplemente desapareció.

Y la crítica no demoró en llegar. Inclusive, algunos sostienen que “Ruidíaz es el nuevo Pizarro” porque a nivel de clubes en el extranjero se cansa de anotar, pero con la blanquirroja sus números son pobres: Apenas cuatro goles.

A favor de Ruidíaz podemos decir que, desde el 2011 hasta la fecha, solo ha sido titular en 11 partidos de 34 jugados. Para Markarián y Gareca, el menudo delantero es una buena pieza de recambio.

Asimismo, en el mismo periodo de tiempo, desde el 2011 al 2018, Claudio Pizarro apenas registra 6 goles en 29 partidos disputados, de los cuales 26 arrancó de titular. Promedio bajísimo para un referente.

¿Se debe comparar a Ruidíaz con Pizarro? La respuesta es no, porque Raúl no tiene el cartel de titular indiscutible, no es un embajador del fútbol peruano en el extranjero y tampoco lleva la cinta de capitán.

“Hay que seguir alineándolo porque así se le da confianza. Acá hay una costumbre terrible de seguir a los delanteros. Antes estaban pendientes de Claudio, de cuándo anota y ahora veo los titulares (de la prensa) con Ruidíaz.

Lo cargan al jugador de responsabilidad cuando no tiene responsabilidad. Ya no es Claudio, ahora es cuándo anota Ruidíaz, a mí me pasó”, dice Flavio Maestri, quien también fue blanco de duros cuestionamientos durante su paso por la selección.

Lo que sí preocupa, y mucho, es que, con Paolo y Jefferson en el ocaso de sus carreras, no aparece un delantero nacional con similares características y jerarquía. Recordemos que hace unas semanas, se hablaba de la nacionalización de Emanuel Herrera. Imposible.

Iván Bulos y Beto Da Silva no tienen continuidad en sus clubes. Alexander Succar anda desaparecido en el mapa futbolístico. Christopher Olivares todavía tiene que romper el cascarón.

Con 28 años de edad, Raúl Ruidíaz ya no es una joven promesa a la que debemos esperar. El atacante del Seattle Sounders tiene que asumir que en la selección es una alternativa para suplir a los habituales titulares (Paolo Guerrero y Jefferson Farfán). Y, cuando le toque reemplazarlos, no puede fallar. El delantero vive de goles.

En este deporte ingrato, a los hombres de arriba no se les mide por calidad, se les califica por cantidad, salvo contadas excepciones como Olivier Giroud, quien no hizo ningún gol en Rusia 2018, pero salió campeón del mundo con Francia y su discreto trabajo pasó a segundo plano.