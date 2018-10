Periodistas peruanos a Fernando Solabarrieta: "Hoy Perú es más que Chile" [VIDEO]

La victoria de la selección peruana ante Chile por 3-0 en el amistoso internacional celebrado en Estados Unidos generó el severo comentario del periodista chileno Fernando Solabarrieta, quién menospreció la victoria de la Bicolor sobre el cuadro de la Estrella Solitaria.

"Perú no tiene esa superioridad con el Chile que yo pensaba o yo veo. Eso habla del mal momento de Chile. Perú no nos puede sacar a bailar como lo hizo en el partido anterior", señaló a través de Fox Sports Chile.

Esta aseveración recibió la respuesta por parte del panel de Fox Sports Radio Perú, quienes mostraron su disconformidad con la percepción mostrada por Solabarrieta. Matías Brivio, Peter Arévalo, Eddie Fleischman, Julinho, Flavio Maestri y Julio César Uribe llegaron a la conclusión de que hoy Perú es más que Chile.

"Eso es lo que en su momento yo comenté y habla sobre la mentalidad y pensamiento que tiene la sociedad chilena, en su teoría, sobre lo que significa Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, y acerca de la llega de Rueda a Chile. Habla de la rivalidad que hay, hay un sentimiento. Le duele. Fernando (Solabarrieta) creo que se ha quedado en el tiempo. Lo que hizo Chile en la Copa Confederaciones ya pasó, y Chile hoy es un desastre", detalló Arévalo.

Por su parte, Julinho resaltó el juego colectivo de Perú así como su participación en la Copa del Mundo Rusia 2018. "Chile es un desastre y al mismo tiempo Perú tiene un gran equipo. Perú compitió en el Mundial, enfrentó al campeón del mundo perdió de 1-0 por gol de carambola pero tuvo la oportunidad de empatar el partido", exclamó.

Para Eddie Fleischman, las conjeturas de Fernando Solabarrieta no llegaron a tener el soporte argumentativo pues, incluso, sus propios compañeros - de manera unísona - no compartieron su pensar. "Sus compañeros de la mesa lo han zarandeado y lo han abofeteado como han querido (gestos). O sea, han hecho trapo con él. Cree que porque Chile tuvo su bicampeonato (de Copa América) tiene que seguir ganando por decreto, porque a él le da la gana y no funciona así", refirió.

Flavio Maestri - ex delantero que militó en el fútbol chileno - confesó que el análisis de Solabarrieta es muy flojo debido a las realidades de las selecciones de Perú y Chile. "Yo creo que muy flojito el análisis de Solabarrieta para comparar. Dijo que Perú no le podía ganar a Chile porque llegó quinto al Mundial. Y luego dijo que porque Chile tiene mejores jugadores que Perú, parece que no es un tema de análisis. Hoy Perú tiene un mejor funcionamiento y es mucho más que Chile".

Finalmente, Julio César Uribe conjeturó que la oposición mostrada por sus compañeros a Solabarrieta le restan sustento a sus declaraciones. "Agregar algo sobre el total desacuerdo que muestran sus compañeros (de Fernando Solabarrieta) yo creo que está demás. Es tan evidente que solamente uno tiene una percepción de la realidad muy contraria a lo que tienen cinco. Cuando esa cantidad opina de manera congruente en lo que es realidad de uno y otra selección, simplemente el que opinó de esa forma tiene que quedarse calladito".

EL DATO

Perú venció por 3-0 a Chile después de 5 años. La última victoria fue en Lima por 1-0 con gol de Jefferson Farfán.