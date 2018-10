Jayo: "Bengoechea no terminó de encontrar un once ideal y rota mucho a los jugadores”

Juan José Jayo Legario, quien alguna vez dirigió a Alianza Lima de forma interina, analizó la actualidad del equipo de La Victoria: "Yo creo que hay un problema en generar chances de gol, se crean muy pocas. Y el juego en sí no termina de cuajar ni estar bien asentado".

Además habló sobre la rotación que realiza Pablo Bengoechea: "No hay regularidad, el rendimiento ha sido distinto a lo largo del torneo. Él no terminó de encontrar un once ideal, él rota mucho a los jugadores pero no ha encontrado una base ideal que le rinda partido a partido".

El ex volante blanquiazul se refirió al campeonato conseguido el año pasado: "Hubo un mérito en poder salir campeones después de once años y más aún con un estilo que a la gente no le gustaba, todos hablaban de que no era para Alianza pero lo que se buscó era el título y eso fue lo que se logró".

Finalmente, explicó el momento en el que la dirigencia le comunicó que no sería parte del comando técnico de este año: "Gustavo Zevallos me llamó el 30 de diciembre a decirme que quieren que yo comience a dirigir y vaya creciendo como entrenador. Me dice que ya me estaban buscando equipo aunque nunca conversaron de eso conmigo".

El dato:

Como jugador, Juan Jayo fue campeón nacional con Alianza Lima en los años 1997, 2003,2004 y 2006.