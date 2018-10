'Chanchita' Gonzáles: "He visto tres veces el gol porque ha sido muy lindo, más aún en Matute" [VIDEO]

FBC Melgar parece haber encontrado un funcionamiento correcto entre su medio campo y los delanteros, gracias al movimiento y buen manejo de balón por para de Christofer Gonzáles, futbolista que llegó procedente del Sport Rosario después de una campaña discreta. Hoy más afianzado en el cuadro 'dominó', siento que pueden tentar el torneo anual.

Ante la conversación con Fox Sports Radio Perú, 'Canchita' contó sus impresiones post-partido ante Alianza Lima en Matute: "Bien, todo bien gracias a Dios, todo tranquilo", la pregunta inicial arrancó con referencia al tremendo golazo que le clavó a Leao Butrón: "Sí, gracias a Dios se pudo concretar ese gol así que lo más importante es que el equipo ganó pues", subrayó Gonzáles.

"Gracias a Dios se pudo clavar ahí (el disparo al ángulo), y bueno ahí está la zurda para salvarme no?. En sí fue un lindo gol y más aún en la posición que nos estamos jugando, lo más maravilloso fue la celebración con la euforia y más aún con ese gol ganando 1-0, sumado el triunfo, es una felicidad en lo personal y también en lo grupal", afirmó posteriormente en detalles por la 'pepaza' que clavó con camiseta 'rojinegra'.

El pasado en Universitario de Deportes lo tiene bien claro, Christofer sabe lo que significa marcar en Matute y ganar en condición de visitante: "Es un clásico para mí jugar en Matute por el pasado en la "U" que tengo, además soy hincha de Universitario, pero hoy me debo al FBC Melgar que es el equipo donde estoy ahora, sé que soy muy profesional en ese sentido y trato de entregarme, dejándolo todo en el campo, por los colores que puedo vestir".

La evolución dentro del juego también es un tema para especificar, lo cual respondió con mucha sinceridad: "Cada vez me he ido sintiendo mejor, más que todo para un futbolista es muy importante tener la continuidad, eso me da mucha confianza así que gracias a Dios se viene reflejando esto a cada partido. Este es un buen equipo, se va reflejando en lo grupal, estamos peleando todo, lucha todo, se viene entregando al máximo en cada partido y eso me motiva para ser mejor".

Además, la motivación de vencer a un rival directo en el Torneo Clausura como Alianza Lima significa que algo bueno se está haciendo: "No te puedo asegurar que somos el mejor equipo de la actualidad pero si lo podría decir más adelante, seguimos aún paso a paso, firmes por el objetivo que queremos, todavía faltan muchas fechas más y no hay que bajar, hay que seguir luchando hasta el final".

¿Y la Selección Peruana podría ser un próximo camino? el volante entiende que si su rendimiento es sostenido, todo puede pasar: "Me ilusiona estar en la lista del 'profe' Gareca, pero en realidad la decisión la tomará el técnico, así que yo trato de trabajar y estar bien en mi equipo, de ahí si se abre la posibilidad se debe aprovechar. Si no hay que seguir trabajando nada más".

Finalmente contó cómo pasó la pasó el día de ayer, mientras concentraban todos en el grupo de Melgar: "He visto el gol tres veces y creo que lo seguiré viendo, aunque ya acaba el domingo y queda pensar en Deportivo Municipal".

EL DATO:

Christofer Gonzáles se encuentra actualmente en condición de préstamo por cortesía del Colo Colo Chileno.