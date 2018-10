Universitario de Deportes: ¿Jesús Barco debe seguir en el once ante Alianza?

Jugó ante Sporting Cristal, no le temblaron las piernas, tampoco arrugó, más bien impuso su personalidad apenas a los veinte años de edad. Nos referimos al juvenil Jesús Barco, volante que se devoró el campo, puso la pierna fuerte e hizo hasta un "caño" al argentino Emanuel Herrera, quien no le quedó otra que reprocharle al crema. ¿Y es que a quien le gusta que le hagan una "huacha", más en un clásico?

Pero el canterano lo hizo, fue atrevido, conchudo, no la pensó dos veces e hizo la jugada como recurso para seguir rotando el balón. Se ganó el aplauso de los hinchas cremas. Pero Jesús Barco no solo fue una jugada de lujo, pues multiplicó esfuerzo con sus diez compañeros dentro del campo, más en los últimos cuarenta y cinco minutos para frenar la ofensiva de Sporting Cristal, que buscó pero no encontró la igualdad.

PUEDE SER: Hincha de Universitario le pidió la mano a su pareja en el estadio Monumental [VIDEO]

Ahora nace un sano dolor de cabeza para el entrenador chileno Nicolás Córdova: continúa apostando por Jesús Barco o incluye al experimentado Arquímides Figuera. Dos últimos ensayos le restan al entrenador para que decida su oncena.

PUEDE SER: ¡Última hora! Alberto Rodríguez sufre rotura del tendón de Aquiles [FOTOS Y VIDEO]

Por lo pronto, Jesús Barco se esfuerza para llenarlo los ojos al entrenador, pues jugar un clásico en campo enemigo, Matute, y ganarlo sería un sueño cumplido.