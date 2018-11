Anderson Santamaría llegó a los entrenamientos de la Selección Peruana con una preocupación pendiente [VIDEO]

Anderson Santamaría fue una de las gratas sorpresas en el sexto día de entrenamiento de la Selección Peruana, y es que el defensor explicó que adelantó su llegada a Lima al saber que no iba a ser considerado en el partido de su equipo para la presente fecha de la Liga MX.

"El viernes me di cuenta que no estaba en los planes para jugar en mi club Puebla, hice la gestión para tener el permiso y venir a entrenar más días con la selección", enfatizó Santamaría, quien se muestra entusiasmado con el trabajo con la ‘bicolor’. “Estar en la selección me llena de energía, me causa felicidad. Tener fútbol me viene bastante bien”, sostuvo.

Sin embargo, reveló la intranquilidad que lo aqueja al no tener continuidad con Puebla. “Hay preocupación. Como todo jugador que quiere estar en competencia, me entreno al 100% pero la decisión pasa por el comando técnico”, declaró el zaguero.

En cuanto al próximo rival Ecuador, Santamaría aseguró que nada distrae el objetivo del equipo, ni siquiera el recambio generacional del ‘tricolor’. “No hay mucho cambio porque Ecuador siempre tiene jugadores importantes. Nosotros vamos a tomarlo con mucha seriedad, vamos a seguir trabajando y a esperar a los compañeros para prepararnos como se debe”, dijo.

Además, envió un certero mensaje, en el que manifiesta que la solidez del equipo de Ricardo Gareca no se verá afectado ante ningún oponente de turno. Siempre tenemos preocupaciones Miramos igual a todos los rivales, no nos sentimos superiores ni inferiores”.

Asimismo, se refirió al homenaje que recibirá la afición peruana el 15 de noviembre día al que considera el mejor de su existencia. “Para mí fue el día más feliz de mi vida, la clasificación después de 36 años. El día del hincha lo celebraremos, y la gente como siempre responde de la mejor manera y esperamos regalarle una alegría”, expresó.

Finalmente, reveló que ve con emoción el compromiso frente a Costa Rica, pues se jugará en un escenario en el que pasó dos temporadas cuando defendía a Melgar. “Arequipa es una ciudad hermosa y muy cálida espero que podamos regalarles una alegría a los hinchas”, sentenció Anderson Santamaría.