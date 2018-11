Torneo Clausura 2018: Así se jugará la última fecha del Descentralizado

La última fecha del Torneo Clausura 2018 ya tiene programación. La nota resaltante es que no todos los partidos se jugarán a la misma hora, solo los que tengan en juego la lucha por el título del campeonato, y la clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Serán cinco los partidos que se jugarán el domingo, entre los que destacan el Binacional vs Alianza Lima y San Martín vs Melgar, en el que se puede definir el título del Torneo Clausura 2018 en caso los de La Victoria ganen su partido pendiente ante los 'santos'.

Los otros tres partidos que se jugarán ese mismo día a las 3:30 p.m. serán el Sport Huancayo vs Municipal, Ayacucho vs Real Garcilaso y Universitario vs Comerciantes Unidos, clubes que pugnan por los últimos cupos a un torneo internacional.

Vale destacar que Alianza Lima podría jugar con suplentes ante Binacional y así preservar a sus titulares para su duelo ante Melgar, por semifinales del Torneo Descentralizado, lo que perjudicaría a Universitario, que aspira a clasificar a la Sudamericana y para ello aguarda un traspié del club arequipeño.

Sporting Cristal, clasificado a la final del campeonato, romperá fuegos de la fecha visitando a Sport Rosario en un partido ya por mero trámite.

Programación de la fecha 15 del Torneo Clausura 2018

Viernes 23

Sport Rosario vs Sporting Cristal

8:00 pm Estadio Rosas Pampa (Huaraz)

Domingo 25

Cantolao vs UTC

11:00 am Estadio Miguel Grau (Callao)

Unión Comercio vs Sport Boys

1:15 pm Estadio IPD de Moyobamba

Sport Huancayo vs D. Municipal

3:30 pm Estadio Huancayo

Binacional vs Alianza Lima

3:30 pm Estadio 25 de Noviembre (Moquegua)

Ayacucho FC vs Real Garcilaso

3:30 pm Estadio Ciudad de Cumaná (Ayacucho)

Universitario vs Comerciantes Unidos

3:30 pm Estadio Monumental

San Martín vs FBC Melgar

3:30 pm Estadio Alberto Gallardo