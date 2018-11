Carlos A. Mannucci vs César Vallejo: Así se definirá al campeón de la Segunda División

El Estadio Mansiche de Trujillo albergó el partido de ida entre Carlos A. Mannucci y César Vallejo, el cual terminó con el marcador de 1-1. Los ‘Carlistas’, que esta tarde ejercieron su condición de local, lograron rescatar el empate sobre la hora, pero eso no le ha quitado la posibilidad de ser campeón en la Segunda División 2018.

Y es que, como ya se se conocía por las bases hechas por la Asociación de Fútbol Profesional de Segunda División (ADFP-SD), en esta etapa de la final los goles hecho en condición de visitante no tendrán valor doble. Es decir, de producirse nuevamente un empate entre Vallejo y Mannucci, por cualquier marcador, habrá tiempo extra (30 minutos).

De mantenerse una paridad, la definición por penales será el camino por el que se conocerá al ganador de la Segunda División. De la misma forma, si en los 90 minutos se produce un ganador del encuentro, ese equipo será quien celebre el cupo directo a la máxima división del fútbol peruano. Recordemos que César Vallejo será local esta vez.

Por el momento, el Estadio Municipal de Casagrande, en La Libertad, todavía no recibió el visto bueno de la ADFP-SD, por lo que la sede de la gran final todavía no es segura. Cabe mencionar que el equipo perdedor todavía tendrá la posibilidad de ascender, pues jugará un cuadrangular, con el ganador del Juan Aurich vs Cienciano, junto al 2° y 3° puesto de la Copa Perú.