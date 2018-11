¿Melgar o Alianza? Jair Céspedes reveló al equipo que le gustaría enfrentar en la final

Sporting Cristal cerró el Clausura goleando 8-0 de visita a Sport Rosario y ahora queda enfocado para disputar la final ante el ganador del Alianza Lima vs FBC Melgar. Tras ello, el lateral Jair Céspedes se animó hablar del encentro entre íntimos y arequipeños.

"Son rivales distintos, pero duros. Me gustaría jugar la final contra Alianza Lima. No me gusta jugar en altura", confesó el lateral de Sporting Cristal para luego agregar que “Estamos trabajando para jugar la final como hemos jugado durante todo el año. Nos viene bien estas 2 semanas para preparar la final. Estamos fuertes mentalmente".

Sobre la temporada de Sporting Cristal, Jair Céspedes señaló que el objetivo era ganar el Clausura, pero no se pudo conseguir, ahora solo se enfocan en llegar de la mejor forma a la final. “A principio de año nos propusimos ir paso a paso. Luego de ganar el Apertura, nos propusimos ganar el Clausura. No supimos mantener la regularidad. Cuando nos quedamos sin opción de campeonar, nos propusimos quedar 1° en el acumulado"

Finalmente, el lateral izquierdo confesó todos los partidos son distintos y más una final. "La principal virtud ha sido el buen juego. Hemos sido sólidos y contundentes. Los rivales nos referenciaron. Por ello, tenemos que ir variando nuestro juego, pero las finales son distintas. Hay que jugar con el cuchillo entre los dientes".