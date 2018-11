Mario Salas: "Boca y River no me interesan, yo quiero que les paguen a los jugadores de Sport Rosario"

Mario Salas tiene la cabeza puesta en la final. Aún no conoce a su rival, pero es inevitable no conmoverse con la crisis que atraviesa el plantel del descendido Sport Rosario, rival al que derrotaron 8-0 en la última fecha del Torneo Clausura.

Al “Comandante” le pidieron una opinión sobre la polémica final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate que se viene disputando en el escritorio, entonces el entrenador de Sporting Cristal agarró el micrófono para levantar su voz de protesta.

"Boca y River es un tema agotado. No me interesa. Me interesa a mí que les paguen a los jugadores de Rosario y a los que les deben. Eso me interesa a mí", declaró enfático el estratega rimense, causando sorpresa en los periodistas que asistieron a su conferencia de prensa en La Florida.

De otro lado, Salas se refirió a la posibilidad de dirigir a Colo Colo de Chile la próxima temporada. Y es que los medios de la estrella solitaria lo siguen vinculando con el “Cacique”.

"No tengo nada que decir. Yo me veo dirigiendo a Cristal en la Libertadores del próximo año", sentenció.