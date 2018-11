Horacio Benincasa y Ángel Romero serían los nuevos refuerzos de Real Garcilaso para el Descentralizado 2019

Real Garcilaso no pudo cumplir con la meta planteada a inicios de año, sin embargo, pudieron clasificar a la primera fase de la Copa Libertadores de América del próximo año. Es por ello que el cuadro cusqueño viene reforzándose y ya sumó a sus filas a un campeón con Universitario de Deportes en el 2013: Carlos Olascuaga.

No obstante, tienen en la mira a dos ex compañeros en la crema del extremo que militó este año en Sport Rosario: Horacio Benincasa y Ángel Romero. Ambos jugadores - de larga trayectoria en Ate - no continuarían en tienda estundiantil y migrarían hacia la ciudad imperial.

Según la información de Radio Ovación, la viabilidad con 'Papaya' sería más factible que con el 'Che', puesto que en diciembre termina su vínculo con Universitario de Deportes y partiría en calidad de libre: la oferta económica sería más sustanciosa. En cambo, Benincasa tiene contrato aún con la crema, pero al no estar dentro de los planes de Nicolás Córdova para el Descentralizado 2019 generaría su salida.

Real Garcilaso empezaría a teñirse de crema puesto que a las posibles de llegadas de Benincasa y Romero, la 'Máquina Celeste' ya cuentan con Gustavo Dulanto, Giordano Mendoza, Jean Tragodara, Hernán Rengifo y Pierre Orozco dentro su plantilla.

EL DATO

Donald Millán es otro de los pretendidos por Real Garcilaso. El colombiano se sumaría en los próximos días.