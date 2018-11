Juan Carlos Oblitas: "Gente de la misma Videna está desesperada por verme fuera de la Federación Peruana de Fútbol"

Marco Giovanni Cabrera

Miércoles por la noche. Mientras Juan Carlos Oblitas miraba una serie de Netflix en la tranquilidad de su hogar luego de visitar el nuevo complejo de la FPF en Chosica, su celular vibra varias veces. Abre el WhatsApp y mira con sorpresa una fotografía donde aparece abrazando a Edwin Oviedo en un encuentro espontáneo de carácter privado.



El “Ciego” puso pausa al televisor, cruzó información y confirmó lo que venía sospechando. El Director Deportivo de la FPF considera que dentro de la misma Videna hay gente que malinterpreta sus roles laborales. Oblitas lo presentía, pero esta vez chocaron con su imagen. Y no lo piensa tolerar.

“En las canchas de Chosica no había prensa, entonces alguien ha filtrado las fotos a los medios y eso me molesta mucho porque lo han hecho sin mi consentimiento”, señaló Oblitas a LÍBERO.



El hombre de confianza de Ricardo Gareca apuntó directamente a Guillermo Ackmermann (Gerente de Relaciones Institucionales) y Juan Matute (Secretario General de la FPF), quienes serían los responsables de la difusión de la polémica fotografía.

“Edwin está tan debilitado que se aferra a estos tipos. Yo le dije estás escogiendo mal a tus amigos, ten cuidado”, reveló Juan Carlos, quien le contó a este diario más detalles de la conversación que sostuvo con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol.



“Le dije tú tienes demasiados problemas, resuelve tus temas personales y no me meto contigo, pero sí me iré con todo contra los que están a tu lado porque viven intrigando, creando y metiendo cizaña. Nosotros ponemos el hombro por el fútbol, ellos no sé. Que no se metan con mi gente".

Finalmente, Oblitas dejó una reflexión que debe preocupar mucho en San Luis. “Lo único bueno de la Federación es la parte deportiva, es lo que salva a Edwin y él recién lo entiende. Lamentablemente, en la misma Videna hay gente que está desesperada por verme fuera de la FPF".



EL DATO:

Este viernes 30 de noviembre a las 9:00 a.m., en Chiclayo, se realizará la audiencia de prisión preventiva (24 meses) contra el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, por ser sindicado como presunto cabecilla de la organización criminal Los Wachiturros de Tumán.

