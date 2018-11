Melgar: DT Hernán Torres espera tener la bendición de ver un repleto Estadio de la UNSA ante Alianza Lima

El Torneo Clausura tuvo como justo ganador a Melgar, pero eso no lo otorgó un cupo directo a la final por el título nacional, pues tendrá una semifinal ante Alianza Lima. Hernán Torres, entrenador del equipo ‘rojinegro’ ya vive lo que será el partido de ida este domingo, pero tampoco descuida la vuelta en Arequipa, el cual se jugará el jueves por la noche en el Estadio de la UNSA.

“Sería bonito que esto sea una competencia deportiva con transparencia y donde gane el mejor. Si nos toca perder, perderemos pero como tiene que ser, con un buen arbitraje. Sé que los árbitros se equivocan pero hay cosas que uno no ve viables. El que venga, quien sea, tiene que pitar bien”, explicó el DT colombiano en conferencia de prensa. Recordemos que en las últimas fechas, Melgar tuvo varios expulsados.

A la vez, si bien el equipo ‘rojinegro’ ha tenido un buen nivel en los últimos meses, el apoyo masivo de los hinchas no ha sido el esperado, tema que Hernán Torres no pudo obviar. “Ojalá Dios me dé la bendición de ver el Estadio Monumental de la UNSA lleno algún día porque nunca lo he visto así”, afirmó, en clara referencia a la poca asistencia de la hinchada local en sus partidos.

“Espero que la gente venga masivamente y nos apoyen, así le dan al jugador más fuerzas. El título del Clausura no nos da ninguna ventaja para este duelo. No voy a juzgar el sistema del campeonato, soy un extranjero y no tengo por qué hacerlo. Solo me preocupa ser campeón nacional, para eso hemos trabajado estos meses y quedan de 2 a 4 partido para definir eso”, sentenció en entrenador de Melgar.

EL DATO

El partido entre Alianza Lima y Melgar en Matute se jugará este domingo 2 de diciembre a las 4 de la tarde.