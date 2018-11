Leao Butrón analiza al detalle el ataque ofensivo rojinegro

Su amplio palmarés lo ratifica cada fecha a través de su vigencia en el arco de Alianza. A sus 41 calendarios, Leao Butrón vuelve a estar en la palestra en defensa del equipo de sus amores. Pero al frente tendrá un rival duro de vencer, Melgar, su ex equipo al que no le ha podido ganar en los dos últimos encuentros.

Sin embargo, el 1 de La Victoria es cuidadoso de los rojinegros, en especial de sus hombres gol como Bernado Cuesta, Tulio Etchemaite y “Canchita” Gonzales.

“Siempre estudio a los delanteros que tendré como rivales. Son jugadores buenos, de experiencia, que han luchado campeonatos. Habrá que tener cuidado con Cuesta, Etchemaite, Sánchez, ‘Canchita’. A estas alturas no importa si no hemos ganado los últimos dos partidos, pues será otra historia en la semifinales”, señaló.

El que no haya goles de diferencia en la semifinal le tiene sin cuidado al portero. “Se jugarán por los puntos, habrá que ganar en Matute y en Arequipa, para eso el grupo se está preparando”.

El incondicional aliento de los hinchas será un plus en Matute. “El apoyo de la hinchada siempre es importante, más cuando las cosas no te salen bien. Los primeros 90’ tenemos que ganarlo todos juntos”, concluyó.