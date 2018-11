Leao Butrón y sus duras declaraciones a los que critican que Alianza Lima peleé por el titulo nacional

A llorar otra parte. Eso parece cantar el golero de Alianza Lima, Leao Butrón quién salió al frente sobre los que critican que los íntimos estén en semifinales y puedan luchar por el bicampeonato.

Leao Butrón, declaró para ESPN. “Las reglas de juego se hicieron en enero, de los 16 equipos las aprobaron por 15, que se pongan a llorar muchos ahora, porque están llorando. Lloran porque Alianza Lima está en la semifinal cuando las reglas ya estaban dadas me parece que no tiene sentido”, señaló.

Respecto al formato para elegir al campeón nacional, Leao Butrón manifestó. “Sí considero que otro formato de campeonato sería mejor. Ya dadas las reglas no es momento de quejarse. En 2014 con Melgar hicimos más puntos que todos y no fuimos ni a la Copa Libertadores. No hay que alocarse por sacar más dinero a la hora de organizar el torneo”, indicó.

Finalmente reconoció. “Hicimos un campeonato terrible en el Torneo de Verano, perdimos el Apertura y dijimos vamos con todo por el acumulado. Y Bengoechea lo dijo siempre, qué este bien o esté mal lo podemos discutir”.

EL DATO

Leao Butrón es tricampeón con Alianza Lima (2003, 2004, 2017), tricampeón con la San Martín (2007, 08, 10) y bicampeón con Sporting Cristal (1995, 96).