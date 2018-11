Alianza Lima recibió ofrecimiento de dos pesos pesados de México

En esta época del año, como se sabe, llegan a todos los clubes currículums de diferentes futbolistas para considerarlos al momento de evaluar la contratación de jales. Es así que, en Matute, quedaron con los pelos de punta al recibir los papeles de dos elementos de gran nivel.

Enterados en el extranjero que todavía el zaguero uruguayo Gonzalo Godoy, de buen trabajo en la temporada, todavía no ha renovado vínculo con el club, apareció en la oficina de la gerencia el file del gran Anderson Santamaría que milita en Puebla, sin regularidad.

El futbolista habría pedido a su agente que busque la forma de prestarlo a un club en donde pueda competir y sostener el nivel que lo llevó a ser etiquetado como el back del futuro en la Selección Peruana. Alianza Lima juega la copa el otro año y sería una de las opciones interesantes para el central.

Pero no es el único talento en aparecer resplandeciente en Matute como opción. El colombiano Omar Fernández, quien se desempeña por las bandas, también de las filas del Puebla, está en similar situación. Quiere jugar y este país anteriormente ya le extendió los brazos. La cotización es alta en ambos casos aunque no hay peor gestión que la que no se hace.